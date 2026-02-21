Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag vom Platz gegangen. 71 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel der letzte Treffer in dieser Partie, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Die Hallenser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Köhler, Groß, H. Hensen, Rappsilber, Pultke, Giese (72. Grüneberg), Burghardt (54. Haensch), A. Hensen (80. Masur), Gros

SV Eintracht Emseloh: Franke – Mukhoid, Cibulka, Schüt (84. Citaku), Schmidt, Polívka, Aljindo, Bozhok (65. Shevtsov), Heimur, Molochko, Stache (82. Vrba)

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71