Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintracht Emseloh und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Minute 90+7 SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Emseloh doch noch gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Radek Cibulka den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Cibulka, A. Aljindo, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Polívka, Shevtsov, Schüt (73. Vrba), Bozhok (79. Citaku), Stamm, Stache, Molochko

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Redmann (65. Rappsilber), Groß, Scheffler (88. Geyer), Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Haensch (72. Burghardt), Gros, Giese, Kreideweiß

Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73