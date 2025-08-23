Ergebnis 1. Spieltag 1:1 – Unentschieden zwischen SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau
Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Allstedt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Eintracht Emseloh und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 73 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.
David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Allstedt
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 1
Minute 90+7 SV Eintracht Emseloh und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1
Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Emseloh doch noch gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Radek Cibulka den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (90.+7). Die Emseloher sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Blau-Weiß Dölau
SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Cibulka, A. Aljindo, J. T. Aljindo (63. Mukhoid), Polívka, Shevtsov, Schüt (73. Vrba), Bozhok (79. Citaku), Stamm, Stache, Molochko
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Redmann (65. Rappsilber), Groß, Scheffler (88. Geyer), Köhler, Grüneberg (88. Hensen), Haensch (72. Burghardt), Gros, Giese, Kreideweiß
Tore: 0:1 David Gros (9.), 1:1 Radek Cibulka (90.+7); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Maximilian Soppa, Peter Von Elsner; Zuschauer: 73