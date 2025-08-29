Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.

Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Minute 63 VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die SV Fortuna Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Pause, als Albert Halilaj den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Olbricht, Worch, Kern (69. Schneider), Husung, Schäffner, Weick, Wagenhaus (16. Stöhr), Sonnenberg (90. Reiber), Hennig (84. Scholz)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (46. Pide), Steinbach (88. Kovkrak), Valle Pousa (63. Gerwien), Kauka, Schüler, Riemann, Gerstner (88. Fadjinou), Halilaj (63. Bimenyimana), Domitz, Lange

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135