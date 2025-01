Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit dem SSC Weißenfels am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen und SSC Weißenfels ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Janek Hetke (VfB 1906 Sangerhausen) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

76. Minute VfB 1906 Sangerhausen und SSC Weißenfels im Gleichstand – 1:1

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Carlos David Romero, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erreichen (76.). In Spielminute 83 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhausener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Knopp (71. Wagenhaus), Weick, Worch, Husung, Hetke, Kern, Olbricht, Schäffner, Hildebrandt, Hennig (81. Schulz)

SSC Weißenfels: Tretropp – Rosner, Schneider (68. Romero), Puphal, Schumann, Hafkesbrink (59. Seemann), Kopp (68. Trotte), Zozulia, Necke, Purrucker, Zerbe

Tore: 1:0 Janek Hetke (70.), 1:1 Carlos David Romero (76.); Zuschauer: 254