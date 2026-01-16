Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half der SG Rot-Weiß Thalheim am Freitag nicht, als sie sich vor 171 Zuschauern mit 1:3 (1:0) gegen den SC Bernburg geschlagen geben musste.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Thalheim eine Niederlage gegen den SC Bernburg hinnehmen. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

51. Minute SG Rot-Weiß Thalheim auf Augenhöhe mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

Am Ende der Partie sollte es dem SC Bernburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Felix Hilmer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Bernburger gesichert. In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura, Schinkel, Kuras (66. Zahrt), Prielipp, Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer), Kunyk (82. Hoffmann), (56. Bakkush), Schmökel, Sonco, Moroz

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Heitzmann, Streithoff, Staat (66. Schmidt), Raeck, Strobach (71. Bichtemann), Binkau, Lange, Krüger, Becker (31. Fahland)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171