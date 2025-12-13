Der Haldensleber SC hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (0:2).

Haldensleben/MTU. Das Spiel zwischen Haldensleber und Emseloh ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Stache den Ball ins Netz.

Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 59 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Emseloh noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Stache den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Girke (63. Ebel), Grabenberg, Stadler, Hevekerl, Schunaew, Thieke, Hebekerl (77. Sengewald), Von Ameln, Zimmermann (48. Wille)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Mukhoid, Aljindo, Bozhok, Schmidt (85. Vrba), Heimur, Stamm, Shevtsov, Molochko (80. Senft), Stache

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57