Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 89 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (24.). Viacheslav Potapenko (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). In der zweiten Halbzeit setzte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf: In Minute 68 wurde das zweite Tor durch Georg Böhme erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

2:0 Vorsprung für 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 68. Minute

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Illia Hlynianyi (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, L. T. Krüger, Hadaschik, Günther (71. Biriuk), Hlynianyi, Potapenko (66. T. N. Krüger), Böhme, Ehrhardt, Hoffmann (80. Schlegel), Bark

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Hildebrandt, Sonnenberg, Olbricht (76. Stix), Knopp (48. Gängel), Wagenhaus, Schulz (70. Hennig), Husung, Kern, Hetke, Schäffner

Tore: 1:0 Viacheslav Potapenko (41.), 2:0 Georg Böhme (68.), 3:0 Illia Hlynianyi (83.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Stefan Cordes, Thomas Witter; Zuschauer: 89