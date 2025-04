Am 26. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den VfB Merseburg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 126 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Merseburg durch.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Illia Hlynianyi erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit 2:0 – 20. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Tim Knerler den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Merseburg erlangte (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Merseburg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt (90. Elflein), Bark, Weimann, Günther (70. Potapenko), L. T. Krüger, Englich, T. N. Krüger (70. Biriuk), Hlynianyi (84. Krogmann), Hoffmann (78. Schlegel), Hadaschik

VfB Merseburg: Yamamoto – Mittler (58. Pronichkin), Dräger, Arndt, Voigt, Knerler, Dähne, Friedrich, Erovic (78. Agwu), Bellair, Kothe (46. Bierschenk)

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (4.), 2:0 Illia Hlynianyi (20.), 2:1 Tim Knerler (68.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Marcel Meier; Zuschauer: 126