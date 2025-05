Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Donnerstag dem Rivalen aus Dessau überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Starost (Schwielowsee) eine Gelbe Karte an die Gäste (40.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jörn Schulz am Ende der ersten Halbzeit, als Rosario Schulze für Stendal traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte noch zweimal Gelb ein (49.). Die Stendaler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Schulze der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (52.).

Doppelpack von Rosario Schulze bringt 1. FC Lok Stendal 2:0 in Führung – Minute 52

Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörn Schulz im gegnerischen Tor. Niclas Buschke traf in Minute 62, Schulze in Minute 69 und Oskar Konrad Konieczny in Minute 79. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Buschke den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (80.). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Dessau 05

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Salge (65. Pfeiffer), Ilchenko (56. Konieczny), Schubert (72. Breda), Bubke, Schulze, Kaschlaw, Buschke, Mahrhold (72. Balliet), Schleicher

SV Dessau 05: Ulubay – Werthmann, Erdmann (65. Amededjisso), Baumgart, Mieth (75. Anyamale), Lange, Girke, Barabasch, Horvath (60. Schultz), Stelmak, Pratsch

Tore: 1:0 Rosario Schulze (42.), 2:0 Rosario Schulze (52.), 3:0 Niclas Buschke (62.), 4:0 Rosario Schulze (69.), 5:0 Oskar Konrad Konieczny (79.), 6:0 Niclas Buschke (80.); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Linda Kollmann, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 332