Stendal/MTU. Im Spiel zwischen Stendal und Barleben am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Max Schönijahn, als Fabian Johannes Kröger für Barleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Barleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Rosario Schulze der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 29

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal gegen FSV Barleben 1911 – 55. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Schulze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stendal sicherte (84.). In Spielminute 93 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FSV Barleben 1911

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Kaschlaw, Schleicher, Bubke (46. Breda), Stark (76. Konieczny), Salge (86. Balliet), Ilchenko, Schubert (69. Schaarschmidt), Schulze (90. Pfeiffer), Mahrhold

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Schlitte, Kröger (76. Hamidovic), Hauer (58. Hauer), Jespersen, Gruner, Fröhlich, Duda (88. Koch), Schäfer (62. Pung), Priese, Laabs (80. Koch)

Tore: 0:1 Fabian Johannes Kröger (43.), 1:1 Rosario Schulze (55.), 2:1 Rosario Schulze (84.); Zuschauer: 273