Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Niklas Mieth erzielt.

Minute 54 SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team errang (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Biriuk (54. Baumgart), Friebe, Schultz (54. Erdmann), Zoblofsky, Pratsch (73. Schmitkamp), Sparfeld, Mieth, Pälchen (70. Lübke), Girke (54. Werthmann)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (52. Yaghobi), Prielipp, Sonco, Seniura, Moroz (90. Hoffmann), Schmökel, May, Schinkel (77. Bakkush), Kuras, Kunyk

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270