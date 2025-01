Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein 1. FC Lok Stendal gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und die SV Fortuna Magdeburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Pierre Stephan Gnaka traf für die SV Fortuna Magdeburg in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der 29. Minute. Diesmal war Rosario Schulze der Torschütze.

1. FC Lok Stendal Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Unentschieden. Stendals Schulze konnte seinem Team in Minute 57 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Nils Lange, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Poser – Pfeiffer, Salge, Mahrhold, Stark, Konieczny, Matvyeyev (59. Schubert), Schulze, Kaschlaw (80. Lange), Knoblich (67. Bubke), Schleicher

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Thomas, Halilaj, Pide, Maarouf (73. Domitz), Lange, Gerstner (65. Steinbach), Gnaka (73. Halilaj), Thon, Megel, Schüler (87. Kovkrak)

Tore: 0:1 Pierre Stephan Gnaka (11.), 1:1 Rosario Schulze (29.), 2:1 Rosario Schulze (57.), 2:2 Nils Lange (75.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Alrik Luther, Fabian Stegner; Zuschauer: 252