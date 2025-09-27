Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV 1890 Westerhausen gegen den SV Dessau 05 ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von André Dzial vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Ayumu Masaka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Adriel Ribeiro De Oliveira (45.) erzielt wurde.

SV 1890 Westerhausen führt in Minute 45 mit 2:0

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Friebe den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Kale, Pavlish, Masur, Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Miranda Conceicao, Dantas Caldas, Masaka, Lehmann

SV Dessau 05: Becker – Barabasch (46. Thomas), Horvath, Pälchen, Erdmann (66. Savrii), Zoblofsky, Sparfeld, Schmitkamp (46. Schultz), Lübke (60. Amededjisso), Friebe, Mieth

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83