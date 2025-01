Der SV Dessau 05 errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 120 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Stadions am Schillerpark geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Paul Werthmann (SV Dessau 05) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Oskar Konrad Konieczny der Torschütze (60.).

Minute 60 SV Dessau 05 gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Dessaus Tobias Berndt konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

31 Minuten nach der Pause konnte Branden Garrett Stelmak (Dessau) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Lok Stendal wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der SV Dessau 05 rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Lok Stendal

SV Dessau 05: Ulubay – Werthmann (67. Schultz), Barabasch, Zilke, Horvath, Pratsch (90. Wallach), Baumgart (46. Apel), Stelmak (82. Römer), Girke, Sparfeld (89. Schmitkamp), Berndt

1. FC Lok Stendal: Poser – Kozhushko, Stark, Schulze, Bubke (74. Balliet), Ilchenko, Pfeiffer (74. Breda), Kaschlaw, Mahrhold, Konieczny, Matvyeyev

Tore: 1:0 Paul Werthmann (47.), 1:1 Oskar Konrad Konieczny (60.), 2:1 Tobias Berndt (68.), 3:1 Branden Garrett Stelmak (76.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Haldensleben); Assistenten: Fabian Stegner, Janek Monsch; Zuschauer: 120