Ein 3:3 (3:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und SV 09 Staßfurt am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der SV 09 Staßfurt haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (3:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Kick-Off, als Matthias Lieder für Staßfurt traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Giorgaki Tsipi erzielt.

Tor Nummer drei schoss Usman Taiwo für Bernburg (24.). Die Partie blieb spannend. Dustin Strobach (Bernburg) traf in Minute 45. Florian Schmidt-Daul traf für Staßfurt (74). Spielstand 3:2 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb. Der SV 09 Staßfurt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 09 Staßfurt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Amon van Linthout (Staßfurt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Staßfurt erlangen (90.+3). Der SC Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 09 Staßfurt

SC Bernburg: Schneider – Tsipi (70. Berishaj), Krishteyn, Lange, Taiwo, Preuss, Strobach, Fahland (62. Streithoff), Hartmann, Linse, Becker

SV 09 Staßfurt: Probst – Lieder, Dittwe (74. Härtge), Van Linthout, Hoffmann, Stachowski, Robitzsch (46. Sturm), Stollberg, Schulz, Hertel (46. Korte), Schmidt-Daul

Tore: 0:1 Matthias Lieder (3.), 1:1 Giorgaki Tsipi (21.), 2:1 Usman Taiwo (24.), 3:1 Dustin Strobach (45.+2), 3:2 Florian Schmidt-Daul (74.), 3:3 Amon Van Linthout (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Felix Boin; Zuschauer: 258