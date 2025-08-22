Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luk Alfred Ehrenberg erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Gerwien, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (89.). Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerstner (22. Gerwien), Weidemeier, Maarouf (74. Ehrenberg), Lange, Riemann, Schüler (84. Bimenyimana), Kauka, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Steinbach (73. Valle Pousa), Domitz

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (61. Santana Lisboa), Miranda Conceicao, Kale, Dantas Caldas, Ribeiro De Oliveira, Winter (37. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Lehmann, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Masur

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87