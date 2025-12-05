Der BSV Halle-Ammendorf errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 327 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Die 327 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Winkler.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Dominic Winkler kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 51

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dmytro Piven (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (88. Schmitz), Piven (80. Englich), Pannier (85. Klein), Hotopp, Winkler (76. Agwu), Niesel, Kunze, Hoffmann (90. Bergmann), Schubert, Dabel

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Kothe (60. Taubert), Hillemann, Bierschenk, Nicodemus (76. Dähne), Knerler, Frühauf (60. Friedrich), Wagner (46. Berndt), Korngiebel, Mittler (76. Arndt)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327