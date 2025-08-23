Der BSV Halle-Ammendorf errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 127 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän.

Pascal Pannier traf für den BSV Halle-Ammendorf in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Steve Röhl den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf Kopf an Kopf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1 in Minute 37

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Pannier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (90.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Hotopp, Schmitz, Meyer (86. Schöneck), Pannier, Englich, Winkler (73. Piontek), Agwu (73. Bergmann), Schubert, Hoffmann (87. Hartmann)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Hauer, Röhl (77. Eichholz), Lohse (77. Wasylyk), Schäfer (62. Koch), Jespersen, Duda, Pung (55. Zander), Fröhlich, Potyka (68. Von Der Gönne)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127