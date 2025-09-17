Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 2:3 (1:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SV Fortuna Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Nick Bauer (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Drilon Halilaj erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Vitalii Sumka kam rein für Tim Hoffmann. Auf der Gastseite sprang Chris Leo Riemann für Phillip Leonard Rudolph ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Vitalii Sumka, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Potapenko, Ehrhardt (60. Ludwig), Litzenberg (58. Hlynianyi), Bark, Elflein (60. Galushyn), Hadaschik, Hoffmann (81. Sumka), Weimann, Bauer, Böhme

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Ehrenberg (89. Weidemeier), Rudolph (81. Riemann), Pide, Gerwien (54. Gerstner), Halilaj (54. Schüler), Megel, Domitz, Valle Pousa (54. Bimenyimana), Kauka

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106