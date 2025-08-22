Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 810 Zuschauer am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Wróblewski (90. Zahrt), Schmökel, Seniura, Kunyk, Moroz, Kuras, Prielipp, Sonco (74. May), Schinkel (66. Hoffmann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Litzenberg, Günther, Hlynianyi, Ehrhardt (71. Hoffmann), Bark (90. Galushyn), Sumka (71. Gründling), Böhme, Weimann, Bauer, Hadaschik (90. Born)

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810