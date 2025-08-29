Für den SSC Weißenfels endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Am Freitag haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Es waren bereits 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

76. Minute SSC Weißenfels auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+6). Die Weißenfelser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Löser (90. Lohmann), Dierichen, Raßmann, Zozulia (60. Lehmann), Luib (89. Necke), Purrucker (84. Olajide), Puphal, T. Koch, P. Koch (26. Zerbe), Schumann

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Beer, Neuhaus, Hatim, Tsipi (64. Stelmak), Neuhaus (54. Sothen), Bondarenko, Omerovic (60. Gomes Da Silva), Seidel, De Pinho Gomes (79. Maier), Strauchmann

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348