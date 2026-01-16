Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Partie zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Zorbau auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Zorbauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

87. Minute SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Zorbauer Team den Sieg zu bescheren (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Seniura, Prielipp, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Wróblewski (59. May), Moroz, Schmökel, Sonco (82. Mrozik), Schinkel, Kunyk

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim, Stelmak (51. Tsipi), Sothen, Strauchmann, Seidel, Bondarenko, Souvatzoglou (46. Beer), Neuhaus, Maier (46. Neuhaus), Omerovic (76. Engl)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149