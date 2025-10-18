Der SSC Weißenfels errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSC Weißenfels und SV Dessau 05. 86 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadtstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Zozulia (90. Kopp), Necke (65. Dierichen), Luib, Raßmann (65. Schneider), Schumann, T. Koch, Hafkesbrink (56. Zerbe), P. Koch, Puphal, Purrucker (90. Olajide)

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Mieth, Girke (46. Baumgart), Schultz (58. Von Zansen), Barabasch, Pälchen (90. Erdmann), Biriuk (90. Savrii), Sparfeld, Pratsch, Friebe

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86