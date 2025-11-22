Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Dessau 05.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SV Dessau 05 mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Dimitrios Mitsis am Ende der ersten Halbzeit, als Max Erdmann für Dessau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb (61.). Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SV Fortuna Magdeburg und SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Lange, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Dessau 05

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Karow, Rudolph, Maarouf (67. Rexhepi), Kauka (64. Thon), Ehrenberg (67. Gerwien), Lange, Weidemeier (73. Halilaj), Domitz (84. Valle Pousa), Riemann, Sturm

SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Pratsch, Pälchen, Zoblofsky, Werthmann (58. Lübke), Baumgart, Erdmann, Schultz (39. Schmitkamp), Biriuk, Von Zansen

Tore: 0:1 Max Erdmann (36.), 1:1 Fabian Karow (74.), 2:1 Nils Lange (90.+2); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marcus Peter, Maik Luca Gawantka; Zuschauer: 48