Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem VfB 1906 Sangerhausen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Nach gerade einmal zwölf Minuten schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein (34.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

49. Minute: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Olbricht, Schäffner, Scholz (79. Schulz), Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Wagenhaus (69. Sonnenberg), F. Stöhr, Kern, Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Lange (88. Gohl), Becker (59. Hilmer), Krishteyn, Schauer, Staat, Lange (59. Raeck), Schmidt, Fahland (88. Heute), Giemsa

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76