Der FSV Barleben 1911 e. V. erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 61 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

38. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Pause konnte Jamil Pepito Zander (Barleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 verließen die Barleber den Platz als Sieger. Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer, Wasylyk (80. Schäfer), Laabs, Pung (51. Priese), Jespersen (66. Magnus), Eichholz (73. Fröhlich), Zander, Duda, Röhl (46. P. Hauer), Lohse

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Hoffmann, Kuras, Prielipp, Zahrt (46. Ndour), Kunyk, Wróblewski (79. Henze), Schinkel, Schmökel (71. Zawada), Sonco, May

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61