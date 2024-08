Am Freitagabend rollt der Ball in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt endlich wieder. Zum Auftakt zeigen wir das Derby zwischen Merseburg und Weißenfels live.

In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt eröffnen VfB Merseburg und SSC Weißenfels am Freitagabend die Saison. Wir übertragen das Spiel kostenlos im Live-Stream.

Merseburg/DUR – Am 9. August startet die Verbandsliga Sachsen-Anhalt in die Saison 2024/25. Das Eröffnungsspiel am Freitagabend hat es gleich in sich. Im Derby empfängt Aufsteiger VfB Merseburg den SSC Weißenfels.

Anstoß auf dem Sportplatz am Ulmenweg in Merseburg ist um 18.15 Uhr, wir zeigen die Partie kostenlos und exklusiv im Live-Stream.

Livestream: VfB Merseburg gegen SSC Weißenfels (Kamera: Alexander Pförtsch, Kommentator: Torsten Grundmann)

Ebenfalls am Freitagabend stehen die Partie SSV 80 Gardelegen gegen SV 09 Staßfurt (18.30 Uhr), SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim (18.45 Uhr) und SC Bernburg – Fortuna Magdeburg (19 Uhr) an. Liveticker zu diesen Partien gibt es bei FuPa.

Insgesamt nehmen 17 Mannschaften an der Verbandsliga-Saison 2024/25 teil, neben Merseburg ist auch CFC Germania als Aufsteiger neu mit dabei.