Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem Haldensleber SC ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Max Stadler traf für den Haldensleber SC in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 59

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Haldensleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (63. R. Bögelsack), B. Ebel (46. Grabenberg), Stadler, Hevekerl, Krüger, Thieke (79. Prokop), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Zimmermann (42. Wille), H. Ebel, Mäde

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Schmitz, Englich, Meyer (62. Piven), Hotopp, Niesel (85. Schöneck), Hoffmann (88. Piontek), Schubert, Agwu (56. Kowalski), Winkler (77. Hartmann)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67