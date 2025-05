Stendal/MTU. 6:0 (1:0) in Stendal: Ganze sechs Bälle hat das Team von Jörn Schulz, der 1. FC Lok Stendal, am Donnerstag im Tor der Gegner aus Dessau untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Starost (Schwielowsee) eine Gelbe Karte an die Gäste (40.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörn Schulz vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Dessau 05 steckte noch zweimal Gelb ein (49.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Schulze den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (52.).

Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörn Schulz im gegnerischen Tor. Niclas Buschke traf in Minute 62, Schulze in Minute 69 und Oskar Konrad Konieczny in Minute 79. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Buschke den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (80.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Dessau 05

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Kaschlaw, Bubke, Schubert (72. Breda), Salge (65. Pfeiffer), Schulze, Buschke, Mahrhold (72. Balliet), Ilchenko (56. Konieczny), Schleicher

SV Dessau 05: Ulubay – Erdmann (65. Amededjisso), Werthmann, Mieth (75. Anyamale), Lange, Stelmak, Pratsch, Girke, Horvath (60. Schultz), Barabasch, Baumgart

Tore: 1:0 Rosario Schulze (42.), 2:0 Rosario Schulze (52.), 3:0 Niclas Buschke (62.), 4:0 Rosario Schulze (69.), 5:0 Oskar Konrad Konieczny (79.), 6:0 Niclas Buschke (80.); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Linda Kollmann, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 332