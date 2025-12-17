Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der VfB 1906 Sangerhausen im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SSC Weißenfels unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Sangerhausen und Weißenfels ist mit einer klaren 0:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 22 schoss Stefan Raßmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Martin Dierichen der Torschütze.

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück – 46. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.). Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schneider, Hildebrandt, Kern, Schäffner, F. Stöhr, Reiber, Schulz (74. Bühling), Weick, J. Stöhr (46. Lange), Husung

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Dierichen (84. Beyer), Zerbe, Raßmann, Hafkesbrink, Koch (80. Schneider), Löser (84. Necke), Schumann, Zozulia (63. Luib), Purrucker (87. Haufe)

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105