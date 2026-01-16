Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Zorbauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – 87. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Elf erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (82. Mrozik), Wróblewski (59. May), Kuras, Schmökel, Prielipp, Moroz, Schinkel, Seniura, Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Hatim, Omerovic (76. Engl), Neuhaus, Seidel, Maier (46. Neuhaus), Stelmak (51. Tsipi), Bondarenko, Souvatzoglou (46. Beer), Sothen

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149