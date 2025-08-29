Mit einer Niederlage für den SSC Weißenfels endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag 1:2 (0:1) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Zorbauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 76

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+6). Die Weißenfelser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Purrucker (84. Olajide), Zozulia (60. Lehmann), T. Koch, Löser (90. Lohmann), Luib (89. Necke), P. Koch (26. Zerbe), Dierichen, Puphal, Schumann, Raßmann

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Bondarenko, Seidel, Hatim, Neuhaus (54. Sothen), De Pinho Gomes (79. Maier), Beer, Strauchmann, Omerovic (60. Gomes Da Silva), Tsipi (64. Stelmak)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348