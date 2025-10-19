Für den SV 1890 Westerhausen endete der 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Thale/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC am Sonntag 2:3 (0:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Anpfiff lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Die Haldensleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze (66.).

SV 1890 Westerhausen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Justin Masur (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Demirovic (46. Gönülcan), Gomes Paranagua, Masur, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (46. Kale), Dantas Caldas, Miranda Conceicao, M. Lehmann, Masaka, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira)

Haldensleber SC: Switala – Hartmann, Mäde, Hüttl, Boege, Bögelsack (46. Al Samour), Thieke (82. Hevekerl), Krüger (53. Ebel), Schunaew, Hebekerl (40. Sengewald), Grabenberg (71. Wille)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145