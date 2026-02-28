Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Havelberg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SSV Havelwinkel Warnau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 146 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als David Gros für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SSV Havelwinkel Warnau Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 90+5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hans Büchner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Fringel (46. Cembala), Hutyra (88. Winning), Büchner, Otto (71. Bäther), Arndt (59. Hilgenfeld), Heinrich, Neumann, Bauer, Albrecht (90. Schulz), Krause

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Köhler, Giese, Hensen, Prinzler (79. Kreideweiß), Pultke, Rappsilber, Masur (46. Lippoldt), Haensch (71. Burghardt), Groß

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146