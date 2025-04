Bernburg/MTU. Die 85 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen das Team aus Gardelegen mit 5:0 (1:0) deutlich.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jamie Liam Bichtemann für Bernburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (52.). In der zweiten Halbzeit setzte Bernburg noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Bichtemann.

Doppelpack von Jamie Liam Bichtemann bringt SC Bernburg 2:0 in Führung – Minute 60

Der Siegeszug der Bernburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Torsten Lange im gegnerischen Tor. Usman Taiwo traf gleich mehrmals – in Minute 62 und 66. Spielstand 4:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

28 Minuten nach der Pause konnte Bichtemann (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 5:0 verließen die Bernburger den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich der SSV 80 Gardelegen noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Bernburg hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSV 80 Gardelegen

SC Bernburg: Schneider – Chidera, Hartmann, Bichtemann (85. Riechert), Giemsa (75. F. Lange), L. Lange, Tsipi, Strobach, Krishteyn (75. Weigel), Raeck (68. Mingramm), Taiwo (88. Twardy)

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Berezovskyi (86. Hasanov), Kohlhas, Scheinert (82. Osmers), Ben Ali (46. Schilling), Haak, Fehse, Schreiber, Gille (75. Kempe), Helmuth, Beck

Tore: 1:0 Jamie Liam Bichtemann (24.), 2:0 Jamie Liam Bichtemann (60.), 3:0 Usman Taiwo (62.), 4:0 Usman Taiwo (66.), 5:0 Jamie Liam Bichtemann (73.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 85