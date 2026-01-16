Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SC Bernburg mit 1:3 (1:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SC Bernburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Bernburg auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Die erste Halbzeit verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten . Diesmal war Nils Erik Fahland der Torschütze (51.).

Minute 51 SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SC Bernburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Felix Hilmer (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – (56. Bakkush), Schinkel, Schmökel, Kunyk (82. Hoffmann), Prielipp, Moroz, Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer), Sonco, Seniura, Kuras (66. Zahrt)

SC Bernburg: Schneider – Becker (31. Fahland), Heitzmann, Binkau, Schauer, Streithoff, Staat (66. Schmidt), Lange, Raeck, Krüger, Strobach (71. Bichtemann)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171