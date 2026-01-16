Die SG Rot-Weiß Thalheim hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SC Bernburg mit 1:3 (1:0).

SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SC Bernburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SC Bernburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

SG Rot-Weiß Thalheim und SC Bernburg – 1:1 in Minute 51

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Felix Hilmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – (56. Bakkush), Schmökel, Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Moroz, Seniura, Schinkel, Kunyk (82. Hoffmann), Sonco, Kuras (66. Zahrt)

SC Bernburg: Schneider – Strobach (71. Bichtemann), Krüger, Schauer, Staat (66. Schmidt), Binkau, Heitzmann, Raeck, Becker (31. Fahland), Lange, Streithoff

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171