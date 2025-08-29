Kein Punktgewinn für SSC Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau einstecken.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag 1:2 (0:1) getrennt. Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 76

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Zorbauer Team den Sieg zu bescheren (90.+6). Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Raßmann, Löser (90. Lohmann), Luib (89. Necke), Zozulia (60. Lehmann), Purrucker (84. Olajide), Schumann, T. Koch, Dierichen, P. Koch (26. Zerbe), Puphal

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, Neuhaus (54. Sothen), De Pinho Gomes (79. Maier), Tsipi (64. Stelmak), Neuhaus, Omerovic (60. Gomes Da Silva), Bondarenko, Beer, Strauchmann, Hatim

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348