Einen 3:2 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC heimste der SSV Havelwinkel Warnau am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Havelberg/MTU. Am Sonntag haben sich der SSV Havelwinkel Warnau und der Haldensleber SC ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Kenneth Hebekerl (Haldensleber SC) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Finn Knuth der Torschütze (82.).

SSV Havelwinkel Warnau und Haldensleber SC – 1:1 in Minute 82

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Jeffrey Kniestedt/Havelwinkel Warnau (90.+3.), gefolgt von Max Stadler (Haldensleber SC) in Minute 90.+6. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Max Stadler, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+6). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Krause, Bradburn (81. Kniestedt), Büchner, Schulz, Cembala, Winning, Neumann (65. Knuth), Hutyra (89. Brömme), Hilgenfeld, Heinrich

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (61. Bogdiazh), Stadler, Von Ameln (90. Bögelsack), Thieke, Sengewald, Mäde, Ebel (62. Wille), Schunaew (60. Zimmermann), Ebel, Bögelsack (74. Hebekerl)

Tore: 0:1 Kenneth Hebekerl (75.), 1:1 Finn Knuth (82.), 2:1 Jeffrey Kniestedt (90.+3), 2:2 Max Stadler (90.+6), 3:2 Jeffrey Kniestedt (90.+7); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 212