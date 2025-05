Der SV 09 Staßfurt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:5 (2:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Hlynianyi der Torschütze.

SV 09 Staßfurt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 21

Der SV 09 Staßfurt lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Florian Schmidt-Daul schoss und traf in Minute 31, gefolgt von Amon Van Linthout (33.). 2:2. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Sebastian Bark schoss und traf in Minute 35 noch einmal, gefolgt von Viacheslav Potapenko und Hlynianyi (42., 64.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Schmidt-Daul den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Staßfurter aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 09 Staßfurt: Probst – Lieder, Faatz (61. Weirauch), Zöger, Lampe, Burdack (72. Isufi), Hoffmann, Dittwe, Van Linthout, Schmidt-Daul, Härtge (53. Gruhn)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Weimann, Bark, Krüger (46. Böhme), Ehrhardt (66. Krüger), Bauer, Hoffmann (79. Elflein), Potapenko (85. Krogmann), Schlegel (72. Biriuk), Günther

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (4.), 0:2 Illia Hlynianyi (21.), 1:2 Florian Schmidt-Daul (31.), 2:2 Amon Van Linthout (33.), 2:3 Sebastian Bark (35.), 2:4 Viacheslav Potapenko (42.), 2:5 Illia Hlynianyi (64.), 3:5 Florian Schmidt-Daul (82.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Niklas Schimpf, Nils Schäfer; Zuschauer: 45