Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

SV 1890 Westerhausen verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Eintracht Emseloh

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Westerhausen eine Niederlage gegen den SV Eintracht Emseloh hinnehmen. 1:4 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von André Dzial, als Pranav Girish Kale für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Die Westerhausener konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

SV 1890 Westerhausen Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 43

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Gönülcan (73. Brahmann), Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Gomes Paranagua, Lehmann, Masur, Kale, Stridde, Eckert (54. Masaka), Dantas Caldas

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Polívka, Stache (83. Citaku), Cibulka, Aljindo, Shevtsov, Mukhoid, Schüt (80. Heimur), Vrba (60. Petrai), Bozhok

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87