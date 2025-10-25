Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV 1890 Westerhausen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 49 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hannes Lehmann (23.) erzielt wurde.

23. Minute SV Blau-Weiß Dölau gleichauf mit SV 1890 Westerhausen – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Gedeon Groß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Kreideweiß, Köhler, Rappsilber (74. Grüneberg), Groß (80. Burghardt), Hensen, Redmann (46. Scheffler), Giese, Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Lippoldt (46. Haensch)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira, Lehmann, Kale, Masaka, Masur, Brahmann (77. Gönülcan), Dantas Caldas, Stender (68. Eckert), Miranda Conceicao, Lehmann

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49