Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg heimste der SV Dessau 05 am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Dessau-Roßlau/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Dessau 05 nach einem klaren Rückstand die SV Fortuna Magdeburg mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Hannes Weidemeier mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Branden Garrett Stelmak der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 11

SV Dessau 05 und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 78

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Max Erdmann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Dessau sicherte (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Der SV Dessau 05 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Fortuna Magdeburg

SV Dessau 05: Ulubay – Girke, Schmitkamp (58. Lange), Schneider, Barabasch, Mieth, Schultz (71. Erdmann), Pratsch, Werthmann (73. Sparfeld), Stelmak, Horvath

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Kauka, Riemann, Thomas, Maarouf (60. Gnaka), Halilaj, Pide (71. Steinbach), Lange, Schüler (68. Gerstner), Weidemeier

Tore: 0:1 Hannes Weidemeier (54.), 1:1 Branden Garrett Stelmak (78.), 2:1 Max Erdmann (87.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Silvio Rüdiger; Zuschauer: 180