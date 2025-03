Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SSV 80 Gardelegen fuhr die SV Fortuna Magdeburg am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SSV 80 Gardelegen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Charlie Schüler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (43.). Das Gegentor konnten die Gardelegener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hannes Schreiber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen SSV 80 Gardelegen – Minute 65

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Pierre Stephan Gnaka, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSV 80 Gardelegen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj (73. Steinbach), Lange, Valle Pousa, Thon, Gnaka (85. Bimenyimana), Schüler (81. Gerwien), Weidemeier (81. Fedchenko), Maarouf, Pide, Kovkrak (73. Domitz)

SSV 80 Gardelegen: Räcke – Schreiber, Beck, Kohlhas, Scheinert, Fehse, Haak, Helmuth, Schönfeld, Berezovskyi (61. Melek), Scheinert

Tore: 1:0 Charlie Schüler (43.), 1:1 Hannes Schreiber (65.), 2:1 Pierre Stephan Gnaka (83.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Benjamin Petri, Celina Merkelbach; Zuschauer: 72