Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 0:2 (0:0).

Magdeburg/MTU. Vor 151 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hannemann mit 0:2 (0:0) gegen Stendal eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

Minute 64: SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Knoblich den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (64.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – 1. FC Lok Stendal

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Steinbach (71. Schüler), D. Halilaj (9. Maarouf), Megel, Lange, Kauka, A. Halilaj (71. Gerwien), Thon, Weidemeier (82. Kovkrak), Gnaka (71. Gerstner)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Salge (79. Bubke), Schleicher, Ilchenko (43. Breda), Kaschlaw, Konieczny (69. Pfeiffer), Stark, Knoblich, Mahrhold, Schulze

Tore: 0:1 Rosario Schulze (54.), 0:2 Felix Knoblich (64.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Eric Bregulla, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 151