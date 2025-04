Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 105 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911.

Sangerhausen/MTU. Am Donnerstag konnte das Publikum im Friesenstadion eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Sangerhäuser gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Barleben.

Nach 16 Minuten schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Kevin Husung den Ball ins Netz (29.).

29. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V steckte zweimal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Barleben. Aber dann musste der VfB 1906 Sangerhausen auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Fritz Laabs nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 27

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gabriel Edgar Schneider den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (72.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. In Spielminute 74 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Gängel, Stix (72. Olbricht), Schäffner, Schneider (79. Schulz), Wagenhaus (60. Knopp), Hildebrandt (83. Hennig), Hetke, Sonnenberg, Husung, Kern

FSV Barleben 1911: Franke – Duda, Hauer (66. Röhl), Fröhlich, Schlitte, Wasylyk (46. Schäfer), Hauer (80. Pung), Kröger, Hamidovic (66. Jespersen), Gruner (46. Laabs), Priese

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (16.), 2:0 Kevin Husung (29.), 2:1 Fritz Laabs (63.), 3:1 Gabriel Edgar Schneider (72.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Niklas Schimpf, Nils Schäfer; Zuschauer: 105