Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 60 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Kevin-Eugenio Schäffner kickt VfB 1906 Sangerhausen in 2:0-Führung – 89. Minute

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Schäffner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Husung, Scholz (88. Halle), Sonnenberg, Worch (90. Reiber), Schneider, Hildebrandt, Schulz (68. Lange), Kern, Olbricht

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – May (60. Yaghobi), Schmökel, Jalo, Sambu Cabral (60. Ndour), Sonco, Moroz, Kolomiiets (82. Embalo), Seniura, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Lytvyn

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60