Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 78 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg geboten. Die Merseburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg führt in Minute 5 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, J. L. Wagner, Berndt (81. Arndt), Korngiebel, Nicodemus (75. Dähne), Erovic (61. Roß), Knerler (90. Kothe), Hillemann, Frühauf (63. Voigt), D. Wagner

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Staat (57. Schmidt), Hilmer (51. Strobach), Becker, Lange, Lange, Fahland, Heitzmann (7. Streithoff), Raeck, Schauer

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78