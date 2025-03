Dem VfB Merseburg gelang es am 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV 09 Staßfurt mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 197 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 197 Besuchern auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Staßfurt durch.

Tom Bierschenk traf für den VfB Merseburg in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Stanley Agwu (27.) erzielt wurde.

VfB Merseburg führt nach 27 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Staßfurt. Aber dann musste der VfB Merseburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Laurenz Hoffmann nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Merseburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Maso Erovic den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+4). Damit war der Erfolg der Merseburger entschieden. Die Merseburger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 09 Staßfurt

VfB Merseburg: Yamamoto – Dähne, Dräger, Friedrich (76. Taubert), Pronichkin, Ludwig (65. Kothe), Bierschenk, Brovii (70. Voigt), Agwu (90. Erovic), Arndt, Mittler

SV 09 Staßfurt: Probst – Dittwe (79. Weirauch), Van Linthout, Hertel (46. Stollberg), Lampe, Stachowski, Härtge (82. Ullrich), Schulz, Schmidt-Daul, Hoffmann, Lieder

Tore: 1:0 Tom Bierschenk (14.), 2:0 Stanley Agwu (27.), 2:1 Laurenz Hoffmann (47.), 3:1 Maso Erovic (90.+4); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Nils Pilz, Daniel Feist; Zuschauer: 197