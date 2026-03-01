Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem FSV Barleben 1911 e. V. machtlos und wurde mit 1:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Merseburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für André Jentsch. Der Trainer von Merseburg musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Niklas Eichholz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Barleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze (41.).

VfB Merseburg liegt 0:2 zurück – Minute 41

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Torwart Max Oldenburg konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niclas Taubert wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite verließen Steve Röhl für Patrick Hauer und Lukas Magnus für Lukas Koch den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Barleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Friedrich (65. Voigt), J. L. Wagner (88. Arndt), Mittler, Kothe, Korngiebel, Bierschenk, D. Wagner, Erovic (60. Taubert), Knerler

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Magnus (82. Koch), Eichholz, Duda, Pung (46. Lohse), Gruner, Klajdi (88. Potyka), Jespersen, Röhl (66. Hauer), Von Der Gönne (46. Wasylyk), Hauer

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134